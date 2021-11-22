联合国、美国欢迎苏丹重启民主过渡进程

（法新社苏丹喀土穆22日电） 苏丹上月发生军事政变，总理哈姆杜克的政府遭解散后，他21日与军方签署复职协议，美国、联合国等纷对协议表示欢迎。但苏丹国内反政变示威仍持续，造成1名青少年死亡。

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上月带头夺权的将军柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）21日出现在首都喀土穆（Khartoum）的总统府，参加电视转播的协议签署仪式；哈姆杜克（Abdalla Hamdok）经历数周软禁后，看来颇为憔悴。

柏罕与哈姆杜克签署的14点协议是苏丹与联合国及非洲和西方相关国家进行危机谈判后达成。协议内容称柏罕「已撤回解除过渡总理职责的决定」。

此外，协议内容也包含释放政变期间被拘禁的所有政治犯，并正式重启脆弱的民主过渡进程。

非洲联盟（African Union）、联合国、美国、瑞典，以及与苏丹军方关系密切的沙乌地阿拉伯和埃及都对该协议表示欢迎。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）21日表示，苏丹达成突破性协议以扭转军方接管局面，让美国「备受鼓舞」。

布林肯也说：「我要再度呼吁（苏丹）安全部队，避免针对和平示威群众过度使用武力。」

阿拉伯联合大公国外交部22日亦透过推特官方帐号表示，欢迎苏丹签署协议，以完成民主过渡进程。

© 2021 AFP