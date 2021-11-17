联合国：衣索比亚紧急状态以来 至少千人被捕

（法新社日内瓦16日电） 联合国今天对衣索比亚11月2日发布紧急状态以来，被捕人数暴增的情况表示忧心。

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联合国人权机构表示，在衣索比亚首都阿迪斯阿贝巴（ Addis Ababa）以及冈达（Gondar）、巴赫达尔（Bahir Dar）等地被捕的人士，大部分是泰格瑞省（Tigray）出身。

联合国人权事务高级专员公署发言人史劳塞尔（Liz Throssell）在日内瓦告诉记者：「根据报导，据信有至少1000人被捕…一些报导的数字甚至更高。」

2周前泰格瑞人民解放阵线（Tigray People's Liberation Front, TPLF）战士扬言前进首都，总理阿迈德（Abiy Ahmed）政府发布紧急状态之后，大批人民遭到逮捕。

律师也表示，数以千计泰格瑞省民众在紧急状态发布后被捕。发布紧急状态让当局无须对疑似支持「恐怖组织」者发出逮捕令，即可迳行逮捕。

紧急状态发布后当局宣布逮捕的人士，包括一批联合国人员。联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）今晚透过发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）发出声明，再次呼吁尽快释放这些联合国人员。

© 2021 AFP