联合国：过去24小时逃离乌克兰难民逾14万人

（法新社日内瓦9日电） 联合国（UN）今天公布的数据显示，过去24小时，逃离乌克兰的难民逾14万人。自2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，已有215万多人逃离当地。

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联合国难民署（UNHCR）网路专页今天纪录的难民人数为215万5271人，比昨天的人数多了14万3959人。

联合国难民署高级专员葛兰第（Filippo Grandi）表示：「在单调的统计数据背后是200万个分离、煎熬和失去的故事。」

葛兰第说，许多家庭被这场「残酷的战争」无意义地拆散，陷入「绝望和无法想像的苦难中」。

有关当局和联合国预期，随着俄罗斯军队深入乌克兰，特别是在逼近首都基辅时，逃离乌克兰的人数将更多。

俄罗斯进攻前，乌克兰中央政府掌控地区的人口超过3700万人。

根据联合国难民署数据显示，从乌克兰逃往波兰的难民累计约129万4903人，占逃离乌克兰的难民五成以上。

约23万5745人逃到邻近国家后，转往其他欧洲国家。

匈牙利收容约20万3222人，占逃离乌克兰难民近10%，比昨天多了1万1874人。斯洛伐克目前收容乌克兰难民约15万3303人。俄罗斯则是有9万9300人穿越乌克兰边境而来。

罗马尼亚目前容纳了乌克兰难民约8万5444人，摩尔多瓦则收容约8万2762名难民。

© 2022 AFP