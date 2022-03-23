联合国：逃离乌克兰难民超过360万人

（法新社日内瓦23日电） 联合国今天表示，自俄罗斯入侵乌克兰以来，已有超过360万名难民逃离乌克兰，如果这场将近一个月的战事持续下去，恐怕还会有数百万人生活发生翻天覆地的变化。

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联合国难民署（UNHCR）表示，已经有362万6546人逃难乌克兰，比昨天的最新统计数据又增加6万9301人。

目前总共有1000多万人逃离家园，高于2月24日俄国入侵前政府掌控地区人口的1/4，至于留在国内流离失所人数据估计有648万。

妇女和儿童占逃亡人数的约90%，因为根据乌克兰法律，所有18岁至60岁的本国男性都可被军队徵召，因此不得离境。

战前乌克兰政府控制的领土内共有3700万人口，不包括被俄罗斯并吞的克里米亚和乌东的亲俄分离主义地区。

根据联合国难民署提供的资料，以下是各国乌克兰难民最新情况：

● 波兰

根据联合国难民署最新数据，逃离乌克兰的每10人就有6人前往波兰，目前逃到波兰的乌克兰难民人数已达214万4244人。

波兰铁路营运机构昨天表示，爆发战火至今，有将近20万乌克兰难民搭乘免费火车离开波兰。

许多人跨越乌克兰边境到西边邻国后，继续前往欧洲申根开放边界地区的其他国家。

● 罗马尼亚

55万5021名难民从乌克兰抵达欧洲联盟成员国罗马尼亚，大多数是经由非欧盟国家摩尔多瓦入境。其中绝大多数已经前往其他国家。

● 摩尔多瓦

联合国难民署表示，有37万1104人从乌克兰逃到摩尔多瓦。摩国边界是距离乌克兰南部港口敖德萨（Odessa）最近的国界。

许多乌克兰人将这个人口仅260万的小国当作中继站，再朝西前往罗马尼亚和其他国家。摩尔多瓦是欧洲最贫穷的国家之一。

● 匈牙利

逃到匈牙利的乌克兰难民有32万4397人。

● 俄罗斯

27万1254名难民前往俄罗斯避难。除此之外，联合国难民署表示，2月21到23日间，就已经有11.3万人从乌东亲俄地区顿内茨克（Donetsk）和卢甘斯克（Lugansk）入境俄罗斯。

● 斯洛伐克

共有25万6838人跨越乌克兰国界进入斯洛伐克。

● 白俄罗斯

另有4938名难民往北逃到白俄罗斯。

© 2022 AFP