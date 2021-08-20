联合国：1400万阿富汗人面临饥饿风险

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（法新社巴黎20日电） 联合国世界粮食计划署（WFP）警告，战争和全球暖化造成的旱灾影响所及，已使阿富汗1/3人口面临严重或非常严重的饥饿风险，相当于1400万人。

塔利班上周末击溃阿富汗政府接掌政权后，国家未来局势不明朗，世界粮食计划署因此做出这项悲观评估。

世界粮食计划署驻阿富汗代表麦格罗提（Mary-Ellen McGroarty）在喀布尔接受法新社电话访问时说：「对阿富汗人而言，2021年是异常艰难的一年。」

麦格罗提警告「极为严重的人道危机已在发生中」；并表示，她打算留在阿富汗，粮食计划署「将采取目前必要的作为，即提供迫切需要的人道援助」。

麦格罗提表示，战火蹂躏下的阿富汗除了战祸和人民流离失所外，还遭遇了3年来的第2次严重旱灾。

目前是阿富汗近30年来最干燥的时期之一，小麦产量已减少40%。

麦格罗提解释说：「这对牲畜也造成毁灭性影响。随着全国各地冲突加剧，农民正逃离家园，无法收割土地上的作物。」

某些地区果园遭摧毁，桥梁、水坝和道路等民生基础设施也面临相同情况。（译者：陈昱婷/核稿：张佑之）

© 2021 AFP