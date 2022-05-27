联合国：290万乌克兰难民从邻国 继续前往其他欧洲国家

（法新社日内瓦27日电） 联合国今天表示，逃往邻国的超过660万乌克兰难民中，有290万人已继续前往其他欧洲国家。

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自从俄罗斯2月24日入侵乌克兰至今，穿越乌克兰边境进入邻国的绝大多数难民是妇女和儿童。

随着战争引发的流离失所危机蔓延整个欧洲，联合国难民署（UNHCR）数据提供了有多少人留在他们进入的第一个国家，又有多少人前往其他地方的大概情况。

联合国难民署发言人曼图（Shabia Mantoo）在日内瓦的简报会中说：「根据我们掌握的最新数据…290万难民已经离开乌克兰的邻国。」

联合国难民署的一张图表显示，德国、捷克和义大利是接纳最多乌克兰难民的非乌克兰邻国。

联合国难民署数据显示，自俄国入侵以来，共有 665万9220位难民逃离乌克兰，其中超过350万人进入乌克兰西邻波兰。

3月初，每天约有10万难民抵达波兰边境，但整个5月这个数字已降低至约2万人。

联合国难民署发言人萨拉多（Olga Sarrado）在华沙的难民案件登记中心透过视讯表示：「新到的难民通常来自受战斗严重影响地区，有些人已经在防空洞和地下室躲藏数周。」

「抵达时，他们往往呈现既痛苦又焦虑的状态，把家人留在老家、没有该何去何从的明确计画，经济能力和人脉也都比更早逃离的人贫乏。」

© 2022 AFP