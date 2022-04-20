联合国：500多万人逃离乌克兰

（法新社日内瓦20日电） 联合国今天的数据显示，自俄罗斯入侵乌克兰以来，已经有500多万人逃离乌国，这是欧洲自第二次世界大战以来发展最快的难民危机。

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联合国难民事务高级专员公署（UNHCR）表示，自俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，已有503万4439名乌克兰人离开乌国，较19日增加了5万3850人。

联合国难民事务副高级专员克勒孟兹（Kelly Clements）表示：「冲突进入第8周，我们现在已经来到500万人，而且还在继续增加，有5百万个失去和受创伤的不同故事。」

联合国国际移民组织（IOM）表示，乌克兰境内也已有将近21万8000名第三国国民逃往邻国，其中多为学生和移工。这意味着从俄国入侵以来，已有超过525万人逃离乌克兰。

逃离乌克兰的人群中，妇女和孩童占9成，而年龄介于18到60岁的男子则因符合军事徵召资格不能离开。

近2/3的乌克兰孩童被迫逃离家园，包括那些还困在乌克兰境内的孩童。

克勒孟兹昨天从匈牙利向联合国安理会表示：「流离失所的规模和速度非常庞大，我们绝不能忽略这些数字所代表的意义。年长者、羸弱者、妇孺逃离了家园、远离他们的生活、他们的儿子、父亲和丈夫。」

「数以百万计流离失所民众中的每个人都被迫做出令人心碎、不可能的决定，被迫抛下一切，几乎是他们珍惜的一切。」

© 2022 AFP