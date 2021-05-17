联合国：COVAX拟拨派疫苗 6月恐短少1900万剂

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（法新社日内瓦17日电） 联合国儿童基金会（UNICEF）指出，COVID-19疫苗全球取得机制（COVAX）预估到6月时会比原先打算拨派的疫苗数量短少1900万剂。

英国预计将在6月主办G7峰会，与会成员国包括加拿大、法国、德国、义大利、日本和美国。

基金会指出，由全球疫苗与预防注射联盟（GAVI Alliance）、世界卫生组织（WHO）和流行病防范创新联盟（CEPI）共同主导的COVAX计画，预估到6月时会比原先打算拨派的疫苗数量短少1900万剂。

短缺的部分原因是第2波疫情复燃、使得原本要生产和出口大部分疫苗供COVAX的印度，现在却必须留在自家使用。

基金会声明指出：「立即分享多余可用的疫苗，是消弭不均的最起码与紧急的做法，需要马上行动。」

美国手上有6000万剂阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗可捐出，法国则承诺捐50万剂，瑞典允诺捐100万剂，瑞士也正在考虑捐出疫苗。

目前全球总剂施打14亿剂COVID-19疫苗，但44%集中在高收入国家，占全球人口仅16%；只有0.3%的疫苗施打于全球收入最低的29个国家，而这些国家约占全球人口9%。

这样的不均让世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）14日要求疫苗充裕国家，暂时先不要给国内的儿少接种，应先把疫苗捐给COVAX。（译者：李佩珊/核稿：陈亦伟）

© 2021 AFP