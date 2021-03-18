联合国：COVID-19可能演变成季节性疾病

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（法新社日内瓦18日电） 联合国今天表示，2019冠状病毒疾病（COVID-19）似乎可能发展成季节性疾病，提醒各国，不要只因天气因素就放宽防疫限制措施。

中国于2019年底首度发现新型冠状病毒病例，迄今全球已有近270万人病故，而关于疫情传播，仍有一些未解开的疑问。

联合国的世界气象组织（World Meteorological Organization）成立一个专家小组，试图厘清部分疑问，因此研究了气象和空气品质对病毒扩散的潜在影响。

这个由16人组成的团队在首份报告里指出，有些迹象显示，新型冠状病毒可能演变成季节性的威胁。

专家表示，呼吸道病毒感染通常是季节性的，「尤其是流行性感冒的秋冬高峰期，以及温带气候下，由冠状病毒引起的感冒」。

专家小组在声明中说：「这更加让人预期，如果COVID-19持续多年，将证实是非常明显的季节性疾病。」

一些建模研究预估，引发2019冠状病毒疾病的SARS-CoV-2病毒，「可能会随时间推移，变成季节性（传染）」。

但专家说，截至目前，病毒传染的趋势似乎主要受强制戴口罩、旅行限制等政府措施影响，而不是天气。

因此，专家小组坚称，不应仅凭天气和气候条件就松绑防疫措施。

小组领导人之一、美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）地球与行星科学系学者柴契克（Ben Zaitchik）说：「现阶段，并无证据支持政府可依据气象和空气品质因素来放宽遏止病毒传染的措施。」

他指出，去年疫情期间，有些地方的病例在温暖季节中增加，「而并无证据显示，未来一年不会再出现这种事」。

© 2021 AFP