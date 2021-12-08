联国人权专员：疫苗强制令不合理 必要时才考虑

（法新社日内瓦8日电） 联合国人权事务高级专员巴舍莱今天表示，考虑实施疫苗强制接种以对抗COVID-19疫情的国家，必须确保人权受到尊重。她并强调，强迫人民接种疫苗绝不是合理做法。

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法新社报导，巴舍莱（Michelle Bachelet）透过录影在联合国人权理事会（United Nations Human Rights Council，UNHRC）的一场研讨会上发言。她警告，政府若想实施疫苗强制接种令，有必要先将重大的人权问题纳入考量。

根据发言稿，巴舍莱表示，任何疫苗强制接种令「必须符合合法、必要、成比例和一视同仁等原则」。

她还说：「大家绝不应该被迫施打疫苗。」

巴舍莱同意，当欧洲和其他地区正与COVID-19（2019冠状病毒疾病）染疫人数猛增奋战时，各国考虑实施强制令来保护生命，这样的目的「无疑具有最高的正当性和重要性」。

但她坚称，疫苗强制令「只有在为达成令人信服的公卫目的而有必要时，才应该使用。且只有当戴口罩和维持社交距离等较不具侵入性的措施已显然无法满足这样的卫生需求时，才应考虑使用」。

巴舍莱还强调，任何疫苗强制令若要合理，国家必须确保疫苗确实可取得，且人民负担得起。

她说：「除非所有人都真正、确实可取得疫苗，否则强制接种令就不符合平等和一视同仁的基本人权原则。」

巴舍莱并强调：「实际使用的疫苗还必须高度安全和有效，以达成公卫目的。」

她表示，任何疫苗强制接种令也必须具备足够弹性，以容许「适当例外，例如当一人在医疗上有接种疫苗的禁忌时」。

巴舍莱还说，限制人民的一些权利和自由或许适当，例如规定接种过疫苗才能进入校园、医院和其他公共场所。但强迫接种绝不合理，包括用适当罚款等法律后果来对待拒绝配合疫苗强制令的人。

她表示：「若订有罚则，应该要符合比例原则，且须交由司法当局审查。」

© 2021 AFP