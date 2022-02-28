联大特别会议开幕 表决吁俄撤军乌克兰案

（法新社纽约联合国总部28日电） 联合国大会今天召开特别会议，表决谴责俄罗斯「侵略」乌克兰的决议案。国际处境日益孤立的俄国为侵乌行动辩护，中国代表则称，美国与俄国之间的新冷战没有任何好处。

广告 继续浏览后续

联大召开特别会议实属罕见，这是联合国77年历史上的第11次大会特别会议。各会员国代表在开幕时先为俄、乌冲突的罹难者默哀一分钟，随后联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）警告，「乌克兰战事必须停止」。

他说：「真的是够了，部队必须返回军营，相关国家领导人必须走向和平，平民也必须受到保护。」

100多国代表可望轮流发言，3月2日会中将表决，是否通过要求俄罗斯立即撤军乌克兰的决议案。此案虽不具约束力，但足以显示俄国目前的孤立程度。

乌克兰驻联合国大使基斯利茨亚（Sergiy Kyslytsya）恳求各国支持这项决议案，他说，「一旦乌克兰无法幸存，联合国就无法幸存，请不要心存幻想」。

俄罗斯大使涅班济亚（Vassily Nebenzia）则重申俄方立场，即对乌克兰发起作战行动是为了保护乌东分离地区的居民，但这个理由已遭乌克兰及其西方盟邦断然驳斥。

涅班济亚在发言台上说：「战事是由乌克兰对自己境内居民发动，俄罗斯是设法终止这场战事。」

中国常驻联合国代表张军则表示：「冷战早已结束，基于集团对抗的冷战思维应当摒弃，挑起新的冷战更是有百害而无一利。」

© 2022 AFP