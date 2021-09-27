联大闭幕在即 塔利班和缅甸当权者不发言

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（法新社纽约联合国总部26日电） 在美国纽约举行的联合国大会将于明天落幕，但少了阿富汗及缅甸当权者演说，成了今年这场外交马拉松出现的诸多怪象之一；今年有100名领袖无惧疫情亲自与会。

阿富汗前政权的联合国代表预料明天将发表演说，挑战塔利班先前提出让新任外交部长穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）在联大发言的要求。

塔利班20日致函联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres），要求让穆塔奇「与会」。

塔利班在信中提到，上个月被赶下台的总统甘尼（Ashraf Ghani）任内指派的阿富汗驻联合国特使伊萨克扎伊（Ghulam Isaczai），在联合国已不再代表阿富汗。

这项诉求原本应由包括美国、俄罗斯和中国在内的一个委员会开会考量，不过联合国官员表示，这场会议并未召开。

一名外交人员表示，塔利班「太晚」提出要求，替伊萨克扎伊在会中发言铺路；联合国仍视伊萨克扎伊为阿富汗代表。

若伊萨克扎伊确实把握这次发言机会，就可能像9月9日在安理会会议上那样，要求各国对塔利班加强制裁。

阿富汗、缅甸和几内亚掌权者原定本周发表演说，为联大划下句点，但缅甸和几内亚的局势也使得最后一天情况变得不寻常。

联合国一名高层外交人员说，美国、俄罗斯和中国已达成「协议」，不让缅甸驻联合国大使发言。这名大使是敢于直言的缅甸民主运动支持者，曾拒绝军政府要他下台的命令。（译者：李佩珊/核稿：刘文瑜）

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