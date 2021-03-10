联手探月 俄中计划合建国际月球科研站

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（法新社莫斯科9日电） 俄罗斯与中国今天同意合建一个月球科研站，莫斯科当局正在寻求太空力量现代化，亟欲赶上美国，跻身太空强国之列。

俄罗斯在苏联时期，将人类第一次送入太空，但在探索月球和火星方面一直落后华盛顿和北京。

俄罗斯联邦太空总署（Roscosmos）在声明中说，署长罗戈辛（Dmitry Rogozin）已和中国国家航天局局长张克俭签署备忘录。

根据声明，这个科研站将设计成「在月球表面或月球轨道上建设的综合性科学实验基地」。

声明说，其他感兴趣的国家和国际伙伴都可以使用这个科研站，但未提及何时完工等细节。

尽管在苏联时期成就卓越，但近年来，俄罗斯的航太领域因缺乏融资和贪腐而受到重创。

莫斯科和华盛顿在太空研究方面携手合作，成为这两个冷战对手之间仅存的少数几个合作领域之一。

美国太空探索科技公司（SpaceX）顺利发射火箭送人到国际太空站（ISS）后，俄罗斯长年垄断太空旅行的情况告终，俄国不再是唯一有能力将太空人送往ISS的国家。

马克斯（Elon Musks）的Space X正计划带人类到月球。

中国去年发射火星探测器「天问一号」，展现征服太空的雄心；天问一号目前已进入火星轨道运行。

中国「嫦娥五号」去年12月也成功采集月球样本返回地球，上一次人类将月球样本带回地球，则是在40多年前的美国和苏联探月计画。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2021 AFP