聚焦气候问题 荷兰新政府10日宣誓就职

（法新社海牙9日电） 荷兰总理吕特（Mark Rutte）的4连任联合政府明天将宣誓就职，矢言将在对抗气候变迁和COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情方面投入大量资金。

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荷兰去年3月大选，吕特赢得4连胜，却历经创纪录271天的磋商，终于在去年12月达成组阁协议。

新政府将大手笔斥资350亿欧元（约新台币1.1兆元）专款用于气候相关措施，并且将兴建两座新的核电厂。荷兰是最低洼的国家之一，正面临海平面上升的影响。

在国内Omicron变异病毒株病例创新高的情况下，新联合政府也面临迫在眉睫的抉择，决定是否延长14日到期、全欧洲最严苛的防疫限制措施。

新内阁女性首长人数创下新高，新政府高层职位包括由卡格（Sigrid Kaag）出任财政部长，前财长胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）则接任外交部长一职。

因为吕特总有办法从丑闻中脱身、续掌政权，被外界封为「铁氟龙」总理。他去年12月表示，他要让新政府「恢复人民的信任」。

这位脚踏车代步的总理表示，新联合政府也想要「为下一代奠定基础」，特别是针对气候问题，因为荷兰有约1/3国土位于海平面以下，且国家重度依赖天然气。

除了在未来10年内提拨350亿欧元用于解决气候问题，新政府也将派任34岁的杰腾（Rob Jetten）出任首位气候暨能源部长，新政府并已承诺在2050年前让荷兰达到气候中和（climate neutral）。

© 2022 AFP