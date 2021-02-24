肇事热点出车祸 警称老虎伍兹幸存是大幸

广告 继续浏览后续

（法新社洛杉矶23日电） 今天在洛杉矶附近一处肇事热点，高球名将老虎伍兹发生车祸，双腿严重骨折但无生命危险，发现他的执法人员表示，他能活命堪称大幸。

洛杉矶郡警长比亚努维瓦（Alex Villanueva）表示，老虎伍兹（Tiger Woods）今天早上发生车祸意外时，似乎没有受到药物或酒精影响，他在翻车意外后接受了手术。

这起车祸没有其他乘客或车辆涉入其中，而事发地点在一处陡峭的公路上，是近年出现高速交通意外的「热点」。

那起意外发生后，第一个抵达现场的执法人员、副警长龚萨雷兹（Carlos Gonzalez）说：「我得说，伍兹先生经历这样的车祸还能活着，真的非常幸运。」

龚萨雷兹发现老虎伍兹时，他虽受困车中，但意识清楚，看起来「冷静且思绪清晰」，且能清楚表明自己的身分。

洛杉矶郡消防局局长欧斯比（Daryl Osby）说：「就我的了解，他的双腿都有严重的伤势。」

消防和医护人员把老虎伍兹从他的运动休旅车（SUV）残骸中救出，并为他套上护颈后，用担架抬上车，送到当地的医院，并让他在那里接受手术。

比亚努维瓦表示，包括麻醉药品、药物、酒精在内，「目前并未发现有东西造成他认知能力受损的证据」，并补充道，事故原因「仍待调查」。

他也补充，他们在事发现场并未对老虎伍兹抽血检验，因为那并非他们的职权所及。

老虎伍兹曾夺得15座大赛冠军，是史上最成功的高尔夫选手之一。

© 2021 AFP