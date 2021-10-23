肯亚遇害长跑好手下葬 本该欢度26岁生日

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蒂罗普是一位迅速崛起的运动员，她两度夺下世界田径锦标赛（World Championships in Athletics）1万公尺铜牌，2015年拿下世界越野锦标赛（World Cross Country Championships）冠军，今年东京奥运也勇夺5000公尺项目第4。

她13日被发现身中多刀死于家中卧室，丈夫罗蒂奇（Emmanuel Rotich）之后在沿岸城市蒙巴萨（Mombasa）落网，本周以涉嫌杀害她的嫌疑人身分出庭。

法新社报导，在蒂罗普长大的村落莫索里奥（Mosoriot），前来致哀的包括2届奥运金牌鲁迪沙（David Rudisha），以及乌干达田径名将切普特格（Joshua Cheptegei）与柴穆泰（Peruth Chemutai）。

对于蒂罗普之死，肯亚总统肯雅塔（Uhuru Kenyatta）在内等众人悲痛进行哀悼，也愤慨一条年轻生命如此早逝。

在她的葬礼上，慷慨激昂的陈词者要求正义获得伸张，大批群众22日在艾多瑞特（Eldoret）游行，诉求终结对女性的暴力。

© 2021 AFP