肯亚长跑好手蒂罗普陈尸家中 丈夫涉谋杀遭逮捕

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（法新社奈洛比14日电） 上个月刚创女子10公里世界纪录的肯亚长跑好手蒂罗普（Agnes Tirop）昨天身中多刀陈尸家中，震惊肯亚全国上下与全球田径界，她的涉案丈夫今天遭肯亚警方逮捕。

蒂罗普的丈夫罗蒂奇（Emmanuel Rotich）因为涉嫌杀害蒂罗普，今天在沿岸城市蒙巴萨（Mombasa）落网。

25岁的蒂罗普是一位迅速崛起的运动员，曾两度夺下世界田径锦标赛（World Championships in Athletics）1万公尺铜牌，2015年拿下世界越野锦标赛（World Cross Country Championships）冠军，今年东京奥运也勇夺5000公尺项目第4。

蒂罗普上个月在德国赛事以30分01秒刷新女子10公里世界纪录，比先前纪录快28秒。

肯亚刑事调查部主任奇诺提（George Kinoti）告诉法新社：「罗蒂奇遭到拘留，他是在逃亡时遭到逮捕。」警方也发布这名嫌犯手戴手铐的照片。

奇诺提说，罗蒂奇预计将在明天出庭，又说：「等到侦查结束，他将遭控罪名。」

肯亚报纸报导，这对夫妻有婚姻问题。蒂罗普被发现身中多刀陈尸肯亚西部伊滕（Iten）住家卧房后，悼念她的讯息不断与涌入。肯亚「国家日报」（Daily Nation）下的头条标题是「冠军遭谋杀」。

肯亚田径协会（Athletics Kenya）主席图韦（Jackson Tuwei）说，蒂罗普之死对田径界是「一大打击」，称她是「快速崛起的新星之一」，希望有关当局能迅速为她伸张正义。

© 2021 AFP