胜利日献花 俄驻波兰大使被泼红色液体

（法新社华沙9日电） 俄罗斯驻波兰大使今天在波国首都华沙准备献花圈以纪念胜利日时，遭亲乌克兰活跃人士朝他泼洒红色液体。

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俄罗斯每年5月9日庆祝胜利日（Victory Day），以纪念苏联在第二次世界大战中击败纳粹德国。今年庆祝活动是在俄国入侵乌克兰第三个月举行。

俄罗斯外交部发言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）于Telegram上表示：「在华沙，俄罗斯驻波兰大使安德瑞夫（Sergei Andreev）和随行俄国外交官在向苏联士兵墓地献花圈时，遭到攻击。」

她说：「新纳粹主义的崇拜者再次露面。」她并重申俄罗斯所称，正在与乌克兰新纳粹分子作战。

法新社在现场的一名摄影记者表示，亲乌克兰活跃人士高喊「法西斯分子」并挥舞乌国黄蓝色国旗，在大使走向陵墓时挡住其去路，阻止他献花圈。

几个人随后将红色液体泼向他的脸和衣服，还溅到他的一些随行人员。安德瑞夫用手擦了擦脸后说：「我为我的国家和我的总统感到骄傲。」

安德瑞夫告诉俄罗斯新闻社（RIA Novosti），他在攻击中未受到严重伤害，并补充说红色液体是某种糖浆。

俄罗斯大使馆原计划在该墓地举行正式仪式，但因华沙市长和波兰外交部的负面回应而取消。

不过安德瑞夫仍带着他的花圈出现，整个上午也陆续有个别的俄罗斯人前去献花，亲乌克兰抗议人士则举着一块写着「罪犯」的大标语牌，并展示乌国饱受战争蹂躏的照片。

事件发生后，俄罗斯外交部表示已向波兰官员抗议他们纵容新纳粹分子。该部发布声明称：「俄罗斯要求波兰安排献花仪式不得拖延，并在面对各种挑衅时提供完全的安全保障。」（译者：杨明��/核稿：陈政一）

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