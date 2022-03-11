能携带多弹头ICBM 北韩将试射怪物飞弹

（法新社首尔11日电） 分析人士表示，北韩一直在利用卫星作为托词，测试一款「怪物」飞弹的某些部分，北韩正准备在其国内重要周年纪念日前，进行一次破坏制裁的飞弹试射。

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今年迄今为止，平壤已进行了创纪录9次武器测试，在专家看来，这是为了将北韩领导人金正恩列出的一连串战略武器清单逐一实现。

优先项目是一款能携带多枚弹头的「火星-17型」（Hwasong-17）洲际弹道飞弹（ICBM），又被称为「怪物飞弹」，2020年10月，这款飞弹首次在阅兵中亮相。

火星-17未曾试射过，但华盛顿昨天表示，平壤最近将其伪装成卫星，对其部分进行了测试。

北韩一直遵守一项自我设定的暂停测试长程及核子武器措施，但因谈判陷入停顿且制裁仍在实施，平壤似乎就要毁弃这一作法。

美国安全分析家潘达（Ankit Panda）表示：「我认为暂停措施已差不多结束。我们应预期会看到ICBM恢复试射。」

他说，2月27日和3月5日北韩宣称对所谓「侦察卫星」组件进行测试，可能跟火星-17有关，有可能是「携带和运载多枚弹头」技术。

他说：「北韩过去从未展示过后者的能力，即使它曾3度试射射程可抵达美国的洲际弹道飞弹。」

北韩决心重新测试洲际弹道飞弹，正值该地区处于敏感微妙时刻，南韩刚选出一位鹰派新总统尹锡悦。

尹锡悦曾威胁平壤，会采取先发制人攻击，并承诺将会 告诉「坏孩子」（rude boy）金正恩守规矩。在鸽派总统文在寅执政5年后，预料尹锡悦将会对北韩采取强硬立场。

© 2022 AFP