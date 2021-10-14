脱北者东京状告北韩当局 传唤金正恩出庭

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（法新社东京14日电） 5名脱北者状告北韩政府号称的归国运动，实际上是一场骗局，对平壤当局合计求偿5亿日币。东京地裁今天象徵性传唤北韩最高领导人金正恩出庭。

法新社报导，这桩罕见诉讼目的是要平壤当局对「归国运动」负责。在1959至1984年间，预计有9万多人响应号召，从日本迁居至北韩。

归国运动虽然主要锁定在日韩侨，不过也包括他们的日籍配偶，这些人被许诺「地上乐园」的不切实际宣传所蛊惑。

当年参与归国运动之后逃离北韩的5名脱北者在东京地裁提告，要求北韩政府赔偿每人1亿日圆（约新台币2475万元）。

他们指控平壤当局「藉由虚假文宣欺骗原告迁至北韩」，而在当地「享有人权简直是缘木求鱼」。

由于北韩与日本没有邦交，东京地裁直接传唤北韩领导人金正恩。

原告的委任律师福田健治上月表示：「我们料想北韩不会接受裁决，也不会支付赔偿金。」不过他表示，若是法院判原告胜诉，「我们希望日本政府能够与北韩磋商」。

归国运动由日本红十字会与北韩共同执行，经费由北韩支付，当年共有9万3340人参与。

日本政府当时力挺归国运动，媒体并大肆宣传，称对于在日本讨生活很辛苦的韩裔而言，这是一项人道主义行动。

© 2021 AFP