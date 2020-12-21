脱欧与疫情交逼 专家：英国恐面临分崩离析风险

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（法新社伦敦20日综合外电报导）英国数百年来以不同形式存续，但如今面临脱离欧洲联盟困境与2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情夹击，似乎问题丛生，有些专家更表示，这个国家正处于完全分崩离析的边缘。

法新社报导，英格兰、苏格兰与威尔斯在1707年合并，1921年再加入北爱尔兰。英国本土由这4个主要地区所组成，但自1990年代末期以来，每一地区都拥有更多自治权，包括医疗在内。

这些地区为寻求在紧急时刻掌控最重要政策的能力，今年屡次在防疫策略与英国中央政府脱钩。

英国的脱欧议题在疫情期间大体上被搁置。但如果英国脱欧结果不大好，可能会刺激苏格兰、威尔斯和北爱尔兰地区的政府，升高要求更多权力的声浪。

苏格兰民族主义者点出，他们从一开始就未想过脱离欧盟，如今可能想再度尝试成为一个独立国家，然后重新申请加入欧盟。

独立智库欧洲改革中心（Center for EuropeanReform）副主任斯普林福德（Josh Springford）告诉法新社：「疫情不会有帮助。」「脱欧又碰上这种混乱局面，加上保守党（英国）政府在（英格兰与苏格兰）边界以北非常不受欢迎，我认为支持独立的人可能增加。」

2016年英国公投通过脱欧，但大多数苏格兰民众却投票反对脱欧，自此之后支持独立的呼声愈来愈大。

民调专家柯尔蒂斯（John Curtice）说，今年之前苏格兰独派力量主要获脱欧问题助长，但今年疫情已成为驱动力，支持独立者增加，跨越对脱欧问题的分野。

他说：「苏格兰民众的观点是苏格兰政府和首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）的防疫表现值得称许，相较下英国首相强生（Boris Johnson）就做得乱七八糟。」

施特金和所属分离主义派苏格兰民族党（ScottishNational Party），希望这场完美的风暴能助一臂之力，让苏格兰能重新举办一次独立公投。2014年独立公投的结果是55%选民反对独立。

不过首相强生一再誓言，将阻绝再办公投的意图。

另一方面，虽然大部分的焦点都放在苏格兰，威尔斯的民族主义者也敲锣打鼓要求独立。

威尔斯国民党（Plaid Cymru）已承诺若赢得接下来的地方选举将举办公投。但是脱欧议题比较不会是催化剂，因为尽管多年来欧盟提供经费资助威尔斯的重建与发展，威尔斯在2016年的脱欧公投以微小差距支持脱欧。

斯普林福德说：「导致威尔斯独立的可能性没有那么高。」

至于在爱尔兰，脱欧可能会在爱尔兰海彼岸引发不满声浪，重启30年来有关英国对北爱尔兰统治的冲突。

在都柏林，共和派新芬党（Sinn Fein）党魁麦唐纳（Mary Lou McDonald）表示，脱欧已引发「各种关于分割我岛是否智慧与能否永续的根本问题」。

虽说如此，他们得先克服首府都柏林民众的潜在抗拒，因为必须填补当地约100亿英镑的年度预算缺口。

斯普林福德说：「尽管有很多来自新芬党的内部压力，但独立的条件和苏格兰不尽相同。」

© 2020 AFP