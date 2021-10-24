脱欧北爱贸易僵局难解 英国与欧盟仍存重大分歧

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负责脱欧事务的英国官员佛罗斯特（David Frost），以及欧盟执行委员会（European Commission）副主席塞夫柯维奇（Maros Sefcovic）预计于周末会晤，以「仔细评估并衡量迄今为止的进展」。

英国也在声明指出，过去几天的对谈虽具「建设性」，但依然存在「重大分歧」。

布鲁塞尔针对脱欧协议中的「北爱尔兰议定书」（Northern Ireland Protocol），提出许多建议，试图缓和与北爱亲英派（loyalist）间的紧张局势。

英国与和欧盟在脱欧协议中达成「北爱尔兰议定书」，实施特殊安排，让北爱实际上留在欧盟关税同盟及欧洲单一市场内，避免北爱尔兰与爱尔兰间设下「硬边界」。

在此情况下，从英国本土运往北爱的货物须经检查，以防有风险的货物进入欧盟成员国爱尔兰。

不过，亲英派抱怨，英国与北爱间的边境检查会使双方产生隔阂，助长北爱共和派（republican）推动统一爱尔兰气势。布鲁塞尔则提议，减少英国产品进入北爱的海关检查和文书工作。

尽管边境检查议题取得进展，但欧盟表示，不会接受伦敦要求另寻仲裁者来替代欧洲法院（European Court of Justice），以解决英国脱欧后涉及北爱的贸易争端。

因此，英国威胁启动协议中第16条的机制，即任一方若认为协议正造成「可能续存的严重经济、社会或环境困难」，则得采取单边行动。

© 2021 AFP