脱欧后北爱贸易僵局 英国将提单边方案化解

广告 继续浏览后续

（法新社伦敦21日电） 英国政府今天将揭橥一项单方计画，以化解英国脱离欧洲联盟（EU）影响北爱尔兰贸易的僵局。布鲁塞尔、都柏林和华府都密切关注伦敦当局的动作。

英国政府拒绝排除暂停所谓的「北爱尔兰议定书」（Northern Ireland Protocol）。这项议定书的目的在让北爱在英国脱欧后，同时留在英国关税领域和欧洲单一市场，要求对来自英国本岛的货物进行通关检查。

英国北爱尔兰事务大臣路易斯（Brandon Lewis）和英国脱欧事务官员佛罗斯特（David Frost）将在国会报告这项研拟多月的新计画。

英国金融时报报导，伦敦当局目前不会暂停北爱尔兰议定书，但保留未来暂停这项议定书的权利。

报导指出，他们将施压要求布鲁塞尔当局采取「诚实箱」做法，让英国企业自行申报他们的货物只在北爱尔兰销售使用，不会从那里流入欧盟。

自年初英国全面脱欧以来，多家英国企业因为不满新的官僚作业规定，不是停止对北爱尔兰的销售，就是减少对当地销售的品项。

连锁零售业者马莎百货集团（Marks and Spencer）表示，依照当前的议定书形式，今年耶诞节北爱商店里可能会出现空货架。

© 2021 AFP