脱欧成真 疑欧亲欧英媒两样情

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（法新社伦敦1日电） 2020年底，英国终于实现脱离欧洲联盟（EU），几家疑欧派报纸在批评了欧盟数十年后，今天在版面上大书特书庆祝胜利，亲欧派的报纸则以悲哀的一天作为叙事角度。

英国广播公司（BBC）和天空新闻网（Sky News）播出伦敦市中心大笨钟（Big Ben）在12月31日晚间11时敲响的动态照片，此刻是英国结束11个月脱欧过渡期、与欧盟分手读秒的时候。

法新社报导，对反欧的民粹政治人物法拉吉（Nigel Farage）而言，英国脱欧成真不啻为个人的胜利。法拉吉在2016年英国脱欧公投时推文说：「这是我们国家一个重要时刻，往前跃进的一大步，是个该举杯庆祝的时候。#终于脱欧了。」

英国主流媒体里像法拉吉这样喜形于色者首推「每日快报」（Daily Express）。每日快报今天的头版，使用英国着名景点多佛白崖（White Cliffs of Dover）的照片为背景，下了个「我们的未来、我们的英国、我们的命运」标题。

太阳报（The Sun）将脱欧报导缩小为头版一方块版面，标题为「首相：英国实现脱欧」，内容报导首相强生（Boris Johnson）的谈话，指脱欧是英国展开全新纪元的时刻，英国今后将可「加速科学创新」。

太阳报刊登了一张大笨钟的图片，时钟的指针改成了一支巨大注射针筒，正指着12时，藉此公布太阳报的一项活动，号召民众志愿接种，协助英国推动新型冠状病毒疫苗施打。

民意调查显示，事实上对英国一般民众而言，关心疫情远甚于所谓波澜壮阔的脱欧。在新年黎明破晓时，各家媒体也重覆地竞相报导疫情与脱欧两个消息。

亲欧的「卫报」（The Guardian）在头版合并疫情与脱欧两大叙事，称英国在危机之中彻底摆脱所有欧盟规范，全无令人喜悦之处。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP