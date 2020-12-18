脱欧贸易谈判 欧盟代表：现在是关键时刻

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（法新社布鲁塞尔18日电） 欧洲联盟（EU）和英国能达成贸易协议的时间所剩无几，欧盟首席谈判代表巴尼耶（Michel Barnier）今天警告，英国脱欧（Brexit）贸易谈判正处于「关键时刻」。

巴尼耶向欧洲议会（European Parliament）表示：「现在是关键时刻。」

「我们剩下非常少时间，只剩几个小时能进行这些协商…如果您们希望协议能在明年1月1日生效的话。」

巴尼耶说，渔权问题仍是主要症结点，他说：「如果欧洲渔民不被允许进入这些（英国）海域的话，我不认为这是公平的，也让人无法接受。」

他表示，英国公司在其他贸易领域将「稳定保有自身权益」，欧盟渔民却将丧失可进入英国水域的保证。

巴尼耶在与欧洲议会议员（MEP）会面后，立即与英国代表佛罗斯特（David Frost）展开最后谈判。

英国和欧盟谈判代表就英国脱欧后贸易协议中的公平竞争监管部分已拉近彼此距离，然而在渔权问题上双方仍存在严重分歧。

英国今年1月已正式脱离欧盟，但自此之后尚属过渡期，英国仍继续参与欧盟单一市场和关税同盟，意味双边贸易、旅行和商业等规定维持不变。

然而过渡期将于今年12月31日结束，届时若无协议保障英国和欧盟每年规模约1兆美元的贸易免于关税与配额措施，双方企业都将受累。

© 2020 AFP