脸书删除反洛兴雅人贴文 美国法官要求为种族灭绝案交出

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（法新社华盛顿23日电） 脸书删除缅甸军政府支持、煽动针对洛兴雅人的暴行贴文后，美国法官下令，要脸书交出这些贴文。 美国华盛顿特区地方法院法官法鲁基（Zia Faruqui）昨天在裁决书中批评脸书（Facebook），拒绝提供纪录给针对缅甸向国际法院（International Court of Justice）提告的国家。 脸书以美国隐私权法为由，拒绝交出那些内容。 但法鲁基裁定，那些被删除的发文，不在使用者的个人通讯保护范围内。

法鲁基在裁定书中写道：「把那些（他们）要求公布的内容锁起来，等于失去了解假消息是如何引发种族灭绝的机会。」他并称，脸书「拿隐私权当挡箭牌十分讽刺」。 脸书被指控处理针对缅甸洛兴雅（Rohingya）穆斯林的恶意发文反应过慢，助长缅甸大众对洛兴雅人遭军事镇压的支持。约75万洛兴雅人2017年遭缅甸军方镇压后逃往邻国孟加拉。 2018年8月，联合国调查人员呼吁展开国际调查，并以种族灭绝罪、危害人类罪和战争罪，起诉缅甸军事首领和另外5名军事指挥官。 就在同一天，脸书禁止缅甸那些高阶将领使用他们的平台。 甘比亚向国际法院控告佛教徒占多数的缅甸，违反1948年联合国的「防止及惩治灭绝种族罪公约」。

© 2021 AFP