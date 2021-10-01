脸书听证会大声喊冤 否认影响青少年心理健康

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（法新社华盛顿30日电） 美国国会议员今天要求脸书承诺，化解外界对脸书（Facebook）旗下平台影响青少年心理健康日益增加的疑虑，但一名脸书高层仅在听证会中，不断保证自家网站已经非常安全。

日前有媒体报导脸书自己的研究报告警告，旗下照片分享应用程式Instagram可能会危害青少年身心健康，特别是青少女。参议员今天为此在国会山庄召开数小时的线上听证会，质问脸书全球网路安全总监戴维斯（Antigone Davis）。

法新社报导，参议员布鲁门塔（Richard Blumenthal）说：「这项研究是一枚震撼弹，是强而有力、引人关注的证据，显示脸书明知自家网站对孩子有不良影响，却隐瞒了那些事实和发现。」

在布鲁门塔和其他参议员的询问下，戴维斯不断表示，「华尔街日报」（The Wall Street Journal）的系列报导是选择性地摘录脸书研究的某些部分，以不正确、隐晦的方式呈现公司作业问题。

她告诉议员，一项调查针对青少年出现的12种严重问题，例如焦虑、悲伤、饮食失调等，结果显示Instagram通常来说对他们有所帮助。

然而布鲁门塔大声读出一名脸书吹哨人提供给议员的公司文件节录内容，直接反驳戴维斯的说法。

布鲁门塔说：「大量证据显示，Instagram和脸书使用经验会让人变得更不满意自己的体态。」他还说，这项结果不是源自心怀不满的员工控诉，而是公司的研究。

一名脸书吹哨人预定10月5日出席参院听证会，但目前不清楚此人是否也是上述外泄文件的消息来源。

© 2021 AFP