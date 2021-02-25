脸书将投资10亿美元支持新闻业 捍卫在澳洲屏蔽新闻

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（法新社旧金山24日电） 社群媒体巨擘脸书（Facebook）捍卫就付费新闻机构而与澳洲间争端的处理方式之际，今天矢言未来3年至少投资10亿美元（新台币283亿元）支持新闻业。

法新社报导，脸书全球事务部门负责人克莱格（Nick Clegg）声明指出，脸书准备好支持新闻媒体，但重申对授权支付的担忧。

脸书恢复新闻连结作为与澳洲官方达成妥协的一部分后，克莱格表示：「脸书非常乐意与新闻出版业者成为伙伴。」

「我们绝对认可，优质新闻居开放社会如何运行的核心地位，告知公民并赋予他们权力，以及让有权力者负起责任。」

脸书和谷歌（Google）援引他们在民主中的关键角色，过去一直都捐助资金支持新闻业。

克莱格在部落格以「脸书在澳洲的新闻连结发生何事的真相（The Real Story of What Happened With News on Facebook in Australia）」为题，发文捍卫这家位于加州的社群巨头。

他在文中表示，争端核心在于对脸书和新闻出版业者之间关系的误解。

克莱格说，遵守当初由澳洲建议的法律，「脸书在仲裁制度下，将被迫支付跨国媒体可能无限制的金钱，而这个仲裁制度故意错误地描述出版者和脸书间的关系。」

根据澳洲竞争监察机构，线上广告每100美元支出，Google获得53美元、脸书取得28美元，所剩部分由其他参与者分得。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

© 2021 AFP