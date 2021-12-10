脸书开放虚拟实境「地平线世界」 美加抢先体验

（法新社华盛顿9日电） 社群媒体脸书（Facebook）母公司Meta今天对北美洲大众开放「地平线世界」（Horizon Worlds）虚拟实境平台，朝着打造其未来的元宇宙（metaverse）愿景迈进一步。

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元宇宙是一种未来网路，和友人聊天等网路体验会藉由虚拟实境头戴式装置，让人感觉彷若面对面。

「地平线世界」虽然距离完全实现的元宇宙仍很远，但美国和加拿大年满18岁、拥有适当装备的用户现在可以在「地平线世界」里和友人聚会、玩游戏，并打造他们自己的虚拟世界。

「地平线世界」去年起开放测试版本，供名额有限的用户体验。

脸书今年10月将母公司重新命名为Meta，以强调公司重心从丑闻不断的社群媒体平台转向其虚拟实境愿景。

Meta今天宣布开放「地平线世界」时表示：「我们希望地平线世界是一个安全且充满尊重的环境，因此人人都必须遵守我们虚拟实境政策中的行为规范。」

Meta补充表示：「你有几个安全选项…能让你暂时休息、封锁、静音或举报别人。」

脸书前员工郝根（Frances Haugen）9月成了吹哨人，将大量内部研究文件泄漏给记者和美国当局，揭露脸书暗黑史，Meta旗下社群平台脸书和Instagram一直努力要摆脱这场危机。

© 2021 AFP