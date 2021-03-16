脸书愿付费购澳洲新闻 与新闻集团订3年协议

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（法新社雪梨16日电） 脸书一度对澳洲政府要求数位平台，须为刊登澳洲产制新闻内容付费的法令反弹，但今天传出，他们与媒体大亨梅铎（Rupert Murdoch）的「新闻集团」签订3年协议。

澳洲立法要求科技企业针对新闻内容付费之前，脸书（Facebook）曾表明反对立场，上个月更大动作出手下架所有澳洲新闻，并连带封杀当地紧急服务、政府卫生机构和慈善单位在内的非媒体脸书专页。

后来双方都做出让步，脸书解除封锁并同意针对付费事宜进行协商；澳洲政府也放宽了所谓「新闻媒体议价法」（News Media Bargaining Code）的相关规定。

而今天脸书与新闻集团（News Corp）之间的协议，将见到隶属新闻集团的澳媒提供内容给脸书「新闻」（Facebook News）服务，类似两方2019年10月在美国敲定的协议。

新协议将适用于澳洲数十家平面媒体业者，包括「澳洲人报」（The Australian）、雪梨「每日电讯报」（Daily Telegraph）、墨尔本「前锋太阳报」（Herald Sun）等；而天空新闻澳洲台（Sky News Australia）也已经和脸书达成全新且全面性的协议。不过协议具体金额等细节并未公开。

© 2021 AFP