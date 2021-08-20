脸书推动安全措施 护阿富汗人免遭塔利班锁定

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（法新社喀布尔19日电） 社群媒体脸书今天公布新的安全措施，要在武装组织塔利班夺权后保护阿富汗用户，避免特定人遭锁定。脸书旗下的Instagram和WhatsApp，以及推特和领英等平台也有因应措施。

法新社报导，脸书（Facebook）在接到维权人士、记者和公民社会团体建议后宣布，用户现在可以设限，禁止陌生人看到自己的贴文。

此外，脸书旗下社群媒体Instagram的阿富汗用户也会收到通知，告诉他们如何保护自己的帐号。

脸书安全政策主管葛莱彻（Nathaniel Gleicher）在推特（Twitter）发文说：「我们正与业界其他社群媒体、公民社会和政府密切合作，提供任何力所能及的支援来协助保护用户。」

葛莱彻还说，脸书已暂时在阿富汗停用查看用户好友列表及搜寻帐号好友列表的功能，好让塔利班（Taliban）可能想追捕的人免于被锁定的风险。

塔利班接管阿富汗，对脸书和推特等科技巨擘构成棘手问题。

在脸书持有的通讯软体WhatsApp上，塔利班发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）的帐号似乎已被停权；英国「金融时报」（Financial Times）报导，塔利班在WhatsApp供民众通报劫掠案的谘询专线也已关闭。

穆贾希德被问到塔利班是否会保障言论自由时，趁机讽刺了脸书的安全政策。他说：「这个问题应该去问脸书公司。」

脸书证实，公司多年来都将塔利班视为恐怖分子，也正在WhatsApp、Instagram等旗下平台封锁塔利班分子的帐号。

推特也正主动监看与政府组织有关的帐号，且可能会在等待进一步资讯来证实身分的同时，暂时把一些帐号停权。

商务社群网站「领英」（LinkedIn）发言人说，已暂时隐藏阿富汗用户的人际网，不让其他用户查看。领英的母公司是科技龙头微软（Microsoft）。

© 2021 AFP