脸书推特违反在地资料储存法 遭俄罗斯开罚

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（法新社莫斯科26日电） 俄罗斯网路监管当局今天表示，社群网站龙头脸书（Facebook）、推特（Twitter）和WhatsApp未遵守俄罗斯使用者资料储存在俄罗斯当地伺服器的规定，分别被处以罚款。

这项开铡行动就在莫斯科当局对国内网路加紧控制之际，以及俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）批评西方社群媒体平台违反俄国法律之后。

俄罗斯国家资讯科技、通讯及大众传媒监察机构（Roskomnadzor）表示，莫斯科的塔干斯基区（Tagansky ）法院对脸书的再犯处以1500万卢布罚款，并对于推特的再犯处以1700万卢布罚款。WhatsApp初犯被罚400万卢布。

俄罗斯2014年通过一项在地资料储存法，要求俄罗斯用户的个人资料必须储存在俄国在地的伺服器。

推特和脸书去年首犯这条规定而受罚，谷歌（Google）则是上个月首次遭罚。

Roskomnadzor今天表示，部分公司已开始遵守这条规定，其中包括苹果公司（Apple）、微软公司（Microsoft）、乐金电子公司（LG Electronics）、三星公司（Samsung）、PayPal 和 Booking.com等。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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