脸书改名Meta 引发推特用户大肆嘲讽搞笑

（法新社华盛顿28日电） 美国社群媒体巨擘脸书（Facebook）今天宣布将母公司改名Meta，消息在同为社群平台的推特（Twitter）掀起一片令人捧腹的反应，企业、网友甚至脸书自己都加入幽默嘲讽行列。

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尽管脸书改名遭到批评人士抨击，认为重塑品牌是要转移外界对脸书丑闻的注意力；不过脸书这项行动仍在网路上激起一片欢乐，网友纷纷发想出各种梗图和双关语笑话。

其中最为疯传的，是把Meta（超越、后设之意）和Meat（肉）联想在一起。美国连锁汉堡店温蒂汉堡（Wendy's）便在新闻发布后不久，在推特帐号发文说：「我们改名为『肉』。」甚至还说到做到，把官方名称改成Meat，但只限推特帐号。

推友@NicoTheMemeDude则呼应脸书正致力打造的「元宇宙」（metaverse）世界，在下方问道：「这是肉宇宙（Meataverse）的开端吗？」温蒂汉堡回说：「这很超越（very meta）。」

就连才刚设立、已有1350万名追踪者的Meta官方推特帐号也加入搞笑，在下方留言亲切问候温蒂汉堡时，刻意运用同音字，把「很高兴认识（meet）你」写成「很高兴『肉』（meat）你」。

脸书只把母公司改名，平台仍维持原名称，但仍有网友提出疑虑。@careaware写道：「你怎么告诉人家你玩Meta（on Meta）？听起来像嗑一种药。」

还有人很快想起2011年改名慈爱．世界和平（Metta World Peace）的前美国职篮NBA洛杉矶湖人队锋卫亚泰斯特（Ron Artest），因为他的名字和脸书新名发音相同，只差一个字母。

@darrenrovell写道：「脸书的新全名是Meta．世界和平。」@MylesMaNJ则表示「我只认识一位metta」，并标注慈爱．世界和平的推特帐号，引来后者回文「lol（大笑）」。

对许多人来说，meta一字则将永远用来形容指涉自身或关于自身，例如一部电影的内容是关于一群人拍摄一部有关拍电影的故事。网友@JohnRush32便如此表示：「在推特上发表脸书相关贴文的每个人，都很…meta（后设）。」

© 2021 AFP