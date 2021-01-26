脸书新闻英国上线 致力维系在地新闻业发展

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（法新社伦敦26日电） 脸书旗下的脸书新闻（Facebook News）今天在英国上线，向财务困难的传统新闻业者购买新闻，为脸书用户提供经�闾粞〉哪谌。

脸书新闻在英国上线前，脸书已于2019年底在美国推出新闻分页功能，这也是扩展至全球计画的一环。

脸书将会支付新闻业者授权费，合作对象包括第四频道新闻台（Channel 4 News）、每日邮报集团（Daily Mail Group）、DC汤姆森（DC Thomson）、金融时报（Financial Times）、天空新闻网（Sky News）和电讯传媒集团（Telegraph Media Group）等。

科技巨擘脸书已与经济学人（The Economist）、卫报（The Guardian）、独立报（The Independent）及镜报（The Mirror）达成授权协议。

由于媒体内容纷纷转为线上并免费供阅览，一大堆媒体业者因广告营收及纸本销售减少，被迫关门歇业。

脸书欧洲区媒体伙伴关系负责人道布（Jesper Doub）在部落格表示，「我们的目的是致力于维系卓越的全国性及地方媒体，并为新闻业者创造更多价值。」

他又说，「脸书新闻为一项多年投资，把原创新闻送达新阅听者面前，并提供发行业者更多广告及订阅机会。」

© 2021 AFP