脸书更名Meta 遭质疑转移丑闻焦点

（法新社旧金山28日电） 美国科技巨擘脸书（Facebook）今天宣布母公司更名为Meta，试图让企业摆脱最近深陷丑闻的社群网站定位，转向未来以虚拟实境（VR）为主的新兴平台。

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脸书宣布更名之际，正值公司应付迄今最严重的危机之一，并转向发展「元宇宙」（metaverse）的雄心，可能将进一步模糊现实和数位生活之间的界限。

至于全球数十亿人使用的脸书、Instagram和 WhatsApp，都将保留原本名称。批评人士称改名的举动，是为分散外界质疑对脸书相关丑闻的关注。

脸书执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）在年度开发者大会上表示：「我很骄傲地宣布，从今天起，我们的公司名为Meta，使命仍是将人们、我们的应用程式和他们的品牌聚集在一起，这点没有改变。」

批评人士抨击脸书品牌重塑，一个自称「真实脸书监督委员会」（The Real Facebook Oversight Board）的活跃组织指控脸书正在损害民主，同时传播假讯息和仇恨。

组织在声明中表示：「他们毫无意义的更名，不应分散对脸书问责所需的调查、监管和真正独立监督的焦点。」

脸书近来面临前所未有的最严重危机之一。前雇员郝根（Frances Haugen）泄漏大量公司内部研究与文件，显示主管对于平台造成的危害是知情的，引发美国监管单位启动新的调查。

「华盛顿邮报」（The Washington Post）上月报导指出，脸书的品牌重塑，与「元宇宙」的虚拟世界挂钩，是试图转移外界焦点的广泛举措之一，目的是恢复公司在政策制定者中的声誉，并将脸书重新定位以形塑下一波网路技术的规范。（译者：陈怡君/核稿：卢映孜）

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