脸书更新仇恨言论措施 挡侮辱非裔与同性恋内容

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（法新社纽约3日电） 脸书公司（Facebook Inc.）今天表示，将修正系统以优先挡下侮辱非裔与同性恋者等族群的内容，不再自动过滤掉广泛针对白人、男性或美国人的讽刺言论。

脸书系统原本采取族裔与性别中立立场，移除「男人很蠢」、「美国人很笨」等针对白人的言论与评论，这项变革代表脸书的演算法将有所调整。

脸书发言人奥尔德斯（Sally Aldous）说：「我们知道针对少数族群的仇恨言论最伤人，这也是为什么我们调整科技，聚焦在揪出使用者与专家认为最严重的仇恨言论。」脸书也让软体更精确地找出仇恨言论。

这项变革调整的是脸书自动化系统。换言之，由使用者检举的仇恨白人、男性或美国人内容，如果违反脸书政策，还是会被移除。

奥尔德斯指出，过去一年来，脸书也更新政策，揪出更多影射他人的仇恨言论，像是把脸涂黑与对犹太人有刻板印象。

奥尔德斯说：「由于我们大力投资科技，脸书能主动侦测到后来移除的95%内容，在仇恨言论内容随着时间演变时，我们将持续改善执行规则的方式。」

根据「华盛顿邮报」一篇报导，这项改革处于初步阶段，目的在针对「比恶劣更恶劣」的言论，包括侮辱非裔、穆斯林、混血儿、LGBTQ（代表男女同志、双性恋、跨性别者和酷儿）社群与犹太人的内容。

© 2020 AFP