脸书未善尽个资保护 义大利再罚2.4亿元

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（法新社罗马17日电） 义大利反托拉斯监管机关今天宣布，由于美国社群媒体巨擘脸书（Facebook）在个人资料保护方面有误导行为，因而再度开罚，罚金达700万欧元（约新台币2亿3700万元）。

义大利竞争与市场管理局（AutoritaGarante della Concorrenza e del Mercato，AGCM）指出，脸书并未适当告知使用者他们如何收集个人资料，以及这些资料如何用于商业用途。

义大利竞争与市场管理局2018年已对脸书开罚500万欧元（约新台币1亿7000万元），理由是脸书从事不公平的交易行为；当时并下令脸书采取矫正行动。

义大利竞争与市场管理局表示，今天之所以二度开罚，因为脸书对于当局要求改变作为的命令置之不理。

义大利竞争与市场管理局说，即使脸书不再宣传提供免费服务，但「对于使用者资料依商业用途进行收集和使用，依旧未提供立即且清楚的资讯」。

义大利当局表示：「考量到使用者提供给脸书的资料具有的经济价值，代表他们使用脸书所支付的费用，因此消费者有必要知道这类资讯，以决定是否加入这项服务。」（实习编译：管之岑/核稿：张正芊）

© 2021 AFP