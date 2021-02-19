脸书杠澳洲 双方谈判求解

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（法新社雪梨19日电） 由于澳洲政府坚不放弃推出新法以强迫科技企业为新闻内容付费，社群龙头脸书（Facebook）昨天对澳洲用户封锁平台上的新闻内容，引发全球哗然。双方今天为此谈判，寻求解套。

脸书不愿屈服于审议中的澳洲法案，昨天起对澳洲用户屏蔽媒体页面，并阻止用户分享任何新闻内容。

澳洲财政部长佛莱登柏格（Josh Frydenberg）表示，他今天已和脸书执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）沟通寻求解套，周末将继续协商。

佛莱登柏格表示：「我们深入讨论他们的未解议题，并同意各自的团队会立刻着手解决。」

澳洲总理莫里森（Scott Morrison）也呼吁脸书「尽速抛弃」威胁性作为，「重返谈判桌」。

莫里森表示，他的政府拟开世界先例，强迫脸书和谷歌（Google）为平台上的新闻内容付费给澳洲媒体，此举引起世界各地领袖的关注。

莫里森说，「人们都在看澳洲的动静」，并指自己已和印度总理莫迪（Narendra Modi）与加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）讨论过情况。

澳洲这项法案名为「新闻媒体与数位平台强制议价法」（News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code），众议院本周已通过，参院则将于22日起开始辩论，预料下周末前会通过法案。

© 2021 AFP