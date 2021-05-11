脸书欲推儿童版IG 美40州检察长齐声说NO

广告 继续浏览后续

（法新社旧金山10日电） 美国40州检察长今天敦促脸书（Facebook）执行长祖克柏（Mark Zuckerberg），放弃为13岁以下孩童推出儿童版照片分享应用程式Instagram（IG）的计画。

他们在信中表示：「使用社群媒体可能不利儿童的健康和福祉，他们没有能力应对拥有社群媒体帐号的挑战。」

这些州检察长说：「除此之外，脸书过去未能在其平台保护儿童的福利。」

在这封信上署名的包括纽约州、德州、加州、麻萨诸塞州、内布拉斯加州、密西根州、俄亥俄州、犹他州、佛蒙特州和肯塔基州等州的检察长。

麻州检察长希利（Maura Healy）在推特写道，儿童版Instagram「是企图剥削脆弱族群并利用其牟利的可耻作为」。

纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）发表声明说，各州检察长对脸书推出儿童版Instagram的忧虑包括网路霸凌、涉及性侵和暴力行为的成年惯犯、心理健康以及脸书在个资保护和隐私方面的失误。

「让脸书继续推动这个思虑不周的构想存在太多隐忧，这就是我们敦促这家公司放弃推出儿童版Instagram的原因。」

根据法新社取得的信件副本，这些州检察长在信中说，「简而言之，基于种种原因，针对儿童推出的Instagram平台有害无益。」

童年无广告运动（Campaign for a Commercial-Free Childhood）和电子资料保密中心（Electronic Privacy Information Center）等近100个来自北美、欧洲、非洲和澳洲的组织及个人上个月也呼吁祖克柏不要推出儿童版Instagram，说这会让他们置身于「庞大风险」中。

脸书发言人说，公司「才刚开始为孩童开发儿童版Instagram」，还说脸书承诺「不会在我们为13岁以下群众开发的任何Instagram体验中展示广告」。

脸书表示，公司同意任何版本的Instagram「必须优先考虑他们的安全和隐私，我们将与儿童发展、儿童安全和心理健康方面的专家进行磋商，并向隐私权倡议者进行通报」。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2021 AFP