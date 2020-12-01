脸书经营电商 收购线上客服新创公司Kustomer

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（法新社旧金山30日电） 脸书公司（Facebook Inc.）今天宣布，将收购专门协助商家在网路与客户互动的新创公司Kustomer。

脸书持续让电子商务融入旗下服务，尤其是WhatsApp与Messenger，现在宣布将收购成立5年的Kustomer。

WhatsApp营运长伊德玛（Matt Idema）与脸书商业产品副总裁李威（Dan Levy）说，每天有超过1亿7500万人透过WhatsApp谈生意，且人数持续增加。

Kustomer执行长柏恩鲍姆（Brad Birnbaum）提到与脸书联姻时说：「有了我们的能力相辅相成，我们将可协助更多人享受更快、更丰富且可随时随地提供的顾客服务，无论是透过电话、电子邮件、简讯、网路聊天室或通讯软体。」

「我们尤其期待扩增用户的通讯体验，在民众与店家互动上，这是最快速成长的方式之一。」

脸书与Kustomer表示，在Kustomer共同创办人柏恩鲍姆与苏里尔（Jeremy Suriel）和团队其他成员成为脸书一分子后，总部设于纽约的Kustomer将持续为现有客户提供服务。

Kustomer平台提供软体工具，协助商家代表更方便回应客户问题或解决疑虑。

根据伊德玛与李威说法，脸书将提供资源协助Kustomer创新与成长。

脸书没有披露收购协议价码，这起收购案必须获得监管机关批准。（译者：张晓雯/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP