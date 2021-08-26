脸书预定今年推出加密货币钱包

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（法新社华盛顿26日电） 脸书高层25日接受美国媒体专访时表示，公司正准备于今年推出数位钱包Novi，让使用者能够储存加密货币。脸书也将Novi形容为「支付产业的挑战者」

脸书（Facebook）加密部门负责人马卡斯（DavidMarcus）向新闻网站The Information指出，公司领导阶层对于今年推出名为Novi的数位钱包「态度颇为投入」。

马卡斯表示，他原本比较希望在推出Novi的同时，释出公司正在开发且与美元挂钩的数位货币Diem，但Diem的推出时机仍不确定。

马卡斯告诉The Information，「理论上，Novi能够早于Diem推出，但这也意味着在没有Diem下推出钱包，而这不必然是我们想要的」。

他表示，钱包能提供国内外免费个人对个人支付。脸书并将其形容为「支付产业的挑战者」。

2019年脸书表示，计划推出一款当时还名为Libra的加密货币。但由于安全和可靠性疑虑，此计画面临监管单位阻力。

2020年12月，Libra改名为Diem，且作为「策略转变」的一环，把营运总部从瑞士搬到美国。

© 2021 AFP