腾讯传砸12亿买下日本游戏开发商Wake Up

(法新社上海12日电) 中国游戏暨即时通讯业巨擘腾讯传出已收购参与打造任天堂Switch游戏机数款热门游戏的日本创意工作室Wake Up Interactive,显示腾讯寻求突破中国政府打压游戏产业带来的冲击。

彭博(Bloomberg News)引述不具名知情人士报导,腾讯已以50多亿日圆(逾新台币12亿元)买下Wake Up约9成股份。而Wake Up拥有的东京游戏设计公司Soleil Ltd,曾协助开发任天堂(Nintendo)Switch游戏「泡泡糖忍战」(Ninjala)和「特拉维斯再战江湖:英雄不再」(Travis Strikes Again: No More Heroes)。

北京祭出监管措施打击游戏产业,中小学生允许花在电玩的时间遭大幅缩短,12岁以下玩家如今不准进行游戏内购买,18岁以下在周间则只限玩一小时、假日也只限玩2小时,导致腾讯赚钱的游戏帝国事业大受打击。

中国监管当局还放慢新游戏上市核准速度。这些措施是北京对科技业巨擘更大规模整顿行动的一部分。

彭博指出,腾讯除了在9月收购Wake Up,今年来已与日本数家私有游戏开发商达成交易。

腾讯本周稍早公布,今年第3季营收仅成长13%。根据彭博说法,这是腾讯2004年上市以来单季营收成长最低纪录。(译者:张正芊/核稿:刘学源)

© 2021 AFP