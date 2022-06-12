膝盖动刀近1年未比赛 费德瑞坦言复原缓慢

（法新社洛桑11日电） 2021年膝盖动第3次手术的瑞士网球名将费德瑞，复出时间始终是各界关注的焦点，但计画9月打拉沃杯的他，今天坦言「复原情况缓慢」。

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生涯曾获20座大满贯冠军、世界排名曾高居第1的费德瑞（Roger Federer）去年在温布顿网球锦标赛8强战落败后，至今已近1年未出赛。

温布顿网球赛后，费德瑞膝盖第3度动刀，他的世界排名滑落到第50名，为22年来最低。

费德瑞告诉瑞士广播电视台（Schweizer Radio und Fernsehen, SRF），他有时会和4个孩子打打球，但（恢复）「进展缓慢」。

费德瑞仍打算于9月底在伦敦举行的拉沃杯（Laver Cup）重返球场，届时他将超过41岁。

费德瑞说：「去年8月底动刀后，大家都问我『状况怎么样？』我每次都得回答，还要一点时间。」

费德瑞表示，「目前正把焦点放在身体状况上，以免超过负荷」，每周会上健身房「5到6次」。

「我必须保持耐心，我不断地在进步。」

费德瑞表示，在9月23日到25日的拉沃杯后，他打算参加10月24日到30日于家乡巴塞尔（Basel）举行的赛事。

职业生涯至今，费德瑞已赢得103座冠军，他2021年只打了13场比赛，2020年更仅打了6战。

© 2022 AFP