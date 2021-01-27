自家疫苗难产 法国赛诺菲药厂替其他品牌代工

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（法新社巴黎27日电） 法国药厂赛诺菲高层今天说，赛诺菲同意替美国辉瑞大药厂和德国BioNTech研发的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗代工1亿2500万剂，展现出制药业的团结，他们「引以为傲」。

赛诺菲（Sanofi）昨天宣布，将运用他们位于德国法兰克福的厂房代工其他品牌疫苗，在向来竞争激烈的制药业界，实属罕见的合作之举。

法国赛诺菲负责人波吉洛（Olivier Bogillot）表示，去年12月，以现有流感疫苗为基础研发的疫苗无法产生预期的免疫效果后，赛诺菲即开始思考，如何与其他竞争者合作。

他告诉RTL电台（RTL Radio），「我们思考，如何展现团结」；并说，「想到赛诺菲的技术与产业能力，想到我们的专业，我非常自豪赛诺菲做出了这项选择」。

波吉洛表示，由赛诺菲代工的疫苗将在年中备妥，并配送给欧盟各成员国。

不仅是赛诺菲，法国巴斯德研究所（Pasteur Institute）与默克药厂（Merck & Co.）合作研发的抗疫，也因临床试验结果不如预期而喊卡。

对此波吉洛指出，有关于法国科学「没落」的说法言过其实，同时赛诺菲正在继续研发其他两款候选疫苗。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

© 2021 AFP