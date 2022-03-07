自愿对抗俄国者众 乌国外长：约两万外国人已入境

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（法新社华盛顿6日电） 遭俄罗斯侵略后，乌克兰仍顽强抵抗，乌国外长今天表示，全球约有2万人已抵达该国，自愿与俄军对抗。 乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）告诉美国有线电视新闻网（CNN）说：「目前的人数大约是2万，他们大多来自欧洲国家。」 他说：「世界上有许多人恨透了俄罗斯及其近年的所作所为，但没有人敢公然与他们作对。」 「因此当人们看到乌克兰正在奋战、见到乌国人民没有放弃，这让许多人有了参与战斗的动机，并要让俄罗斯为其入侵付出代价。」 乌克兰外长表示，他了解外国人想在战场上贡献一己之力，但对该国来说，最重要的还是获得世界各国「在政治、经济、军事上的源源不绝支持」。 库列巴说：「在这场战役中，我们需要美国的领导，特别是在空防上。」 上个月底，当俄罗斯的侵略刚展开之际，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）就曾公开邀请外国人士前往乌国组成「国际军团」，与乌国人并肩作战，一起对抗俄国。 丹麦已对该国民众到乌克兰拿起武器参战开了绿灯。 英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）也给了英国人民类似的许可，但该国武装部队总司令拉达金上将（Tony Radakin）今天反驳了特拉斯的说法。拉达金称，英国民众到乌克兰帮忙对抗俄罗斯是「于法无据且毫无帮助」。