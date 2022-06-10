自比彼得大帝 蒲亭声称有责任「拿回领土」

（法新社莫斯科9日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天将自己下令入侵乌克兰的行动，与彼得大帝（Peter the Great）18世纪对战瑞典时征服波罗的海沿岸的历史相提并论。

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蒲亭在莫斯科参观一场纪念沙皇彼得大帝350周年冥诞的展览后，对一群年轻企业家说：「在大家印象中，他和瑞典打仗是为了夺取某样东西。他不是夺取，是把东西拿回来。」

蒲亭说，彼得大帝建立圣彼得堡（Saint Petersburg）并宣布这座城市为俄国首都时，「欧洲没有一国承认这片领土属于俄国」。

他表示：「每个人都认为这是瑞典的一部分，但从远古时期开始，斯拉夫人和芬兰-乌戈尔语系的人就一起在那里生活。」

蒲亭说，「我们也有责任夺回（土地）并壮大」，显然指涉俄罗斯目前对乌克兰的攻击。

他还说：「没错，在我国历史上，我们曾有被迫撤退的时刻，但都是为了恢复力量并继续前进。」

俄国在1700年到1721年的北方大战（Great Northern War）中打败瑞典，自此称霸波罗的海，并成为欧洲事务的重要参与者。

但俄罗斯与西方国家的关系目前因侵略乌克兰一事而破裂，莫斯科当局正淡化彼得大帝与欧洲的密切关系，强调他在扩张俄国领土中所扮演的角色。

© 2022 AFP