自由党候选人掀波 跨性别权利成澳洲大选焦点

（法新社雪梨17日电） 澳洲执政党自由党（Liberal Party）一名国会议员候选人口出恶言攻击跨性别人士，总理莫里森仍拒绝撤回自由党对她的支持，让跨性别权利挤进此次激烈选战的核心议题。

广告 继续浏览后续

澳洲新闻网（News.com.au）报导，自由党候选人戴维斯（Katherine Deves）曾在推特（Twitter）上形容跨性别人士「藉手术致残和绝育」，还说她看到LGBT骄傲旗帜就火大。

「卫报」（The Guardian）14日报导，戴维斯还在去年一场座谈会中，把自己反对跨性别选手参加女子体育竞赛，比拟为在二战期间挺身反抗纳粹的人。

戴维斯在媒体报导后已对自己的发言致歉，仍无法平息要求莫里森（Scott Morrison）取消其候选资格的呼声。包括党内重量级人物都呼吁莫里森别让戴维斯竞逐5月21日的大选。

新南威尔斯州（New South Wales）财政首长基恩（Matt Kean）15日要求取消支持戴维斯。他在推特（Twitter）写道：「主流政党内没有偏见的容身之地。政治领袖应谴责基于性别迫害他人的行径，而非参与其中。」

莫里森昨天证实自己会支持戴维斯，说他「不会加入群起围攻」。

然而在戴维斯的发言引起反弹后，莫里森已取消支持一项由党内议员提出、允许禁止跨性别人士参加单一性别运动的法案。

这次选举莫里森政府在一些市中心贫民选区，面临进步派独立候选人激烈竞争，令一些人忧心支持戴维斯可能危及其他候选人胜选机会。

© 2022 AFP