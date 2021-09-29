致力保卫环境与孩童 3人1团体荣获另类诺贝尔奖

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（法新社斯德哥尔摩29日电） 3个分别来自加拿大、俄罗斯、印度的环保人士或团体，今天获得有「另类诺贝尔奖」之称的瑞典最高荣耀。获奖者另包括喀麦隆一名防止孩童蒙受圣战分子威胁的斗士。

「优质民生奖」（Right Livelihood Award）旨在表彰传统诺贝尔奖忽视的环境与国际发展成就。主办单位表示：「今年（获奖）的革新者证明了持续的变革建立在社区团结的基础上。」

加拿大维特苏维特恩族（Wet'suwet'en）的原住民权益提倡者胡森（Freda Huson）「无惧献身恢复民族文化，捍卫民族土地免受灾难性的管线计画威胁」，因此获得殊荣。

颁奖单位表示，她的行动让卑诗省（British Columbia）北部的海岸天然气管线（Coastal GasLink）计画「逐年倒退」。

性平与和平运动家万杜（Marthe Wandou）「面对喀麦隆查德湖区（Lake Chad）的恐怖分子作乱与性别暴力，建立起一套以社区为基础的保护孩童模式」，成为第一个获得另类诺贝尔奖的喀麦隆人。

俄罗斯环保团体生态保卫组织（Ecodefence）的共同主席斯利魏雅克（Vladimir Slivyak）获奖原因则为「保卫环境，以及协助激发俄国境内反对煤炭与核能产业的草根行动」。

印度的「森林与环境法律倡议」组织（Legal Initiative for Forest and Environment）「藉由他们的创新法律工作，赋予社区力量捍卫自身资源，追求印度的环境民主」，因此拿下荣耀。

诺贝尔奖基金会（Nobel Foundation）拒绝新设奖项来表扬环境与国际发展领域的努力，拥有瑞典和德国双重国籍的集邮家宇克斯库尔（Jakob von Uexkull）随后在1980年创立优质民生奖。

线上颁奖典礼定于12月1日举行，每位得奖者可获100万瑞典克朗（台币约317万元）来支持自身行动。

过往得奖者包括美国「吹哨者」史诺登（Edward Snowden）、刚果民主共和国妇科医师暨诺贝尔和平奖得主穆克维格（Denis Mukwege），以及瑞典环保少女童贝里（Greta Thunberg）等人。

© 2021 AFP