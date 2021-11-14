致力解决污染 印度兄弟获国际儿童和平奖

（法新社海牙13日电） 一对印度青少年兄弟档致力解决新德里（New Delhi）家庭废弃物导致的污染，今天获颁声望卓着的国际儿童和平奖，兄弟俩获奖后敦促世界领袖采取行动对抗气候变迁。

广告 继续浏览后续

分别为17岁和14岁的维翰．阿加渥和纳夫．阿加渥（Vihaan and Nav Agarwal），因为发展出分类可回收废弃物以及筹组从数以千计家户收集垃圾倡议，今天获颁「2021年儿童权利基金会国际儿童和平奖」（2021 KidsRights International Children's Peace Prize）。

颁奖单位荷兰非政府组织儿童权利基金会（KidsRights Foundation）自2005年开始颁发这个奖项。它称许两兄弟的「勇气以及致力解决家乡城市污染的决心」。由于上空经常笼罩有毒烟雾，部分是由于焚烧垃圾所致，印度首都新德里最近名列全球空气污染严严重城市。

新德里当局今天宣布各级学校关闭一周，并称为保护居民免受有毒烟雾危害，他们将会考量「污染封城」措施。

这项奖项的先前得主包括瑞典环保少女童贝里（Greta Thunberg）以及诺贝尔和平奖得主同时也是巴基斯坦教育运动家马拉拉．尤沙夫赛（Malala Yousafzai）。

维翰接受法新社远距专访，被询及想要对出席格拉斯哥（Glasgow）联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）气候峰会的世界领袖说些什么时，他回答称：「我们的讯息会是，你们必须采取行动，世界各地有那么多孩子正在采取行动。」

维翰又说：「另一个讯息会是：别妨碍我们。」

纳夫补充说：「昭告所有年轻人，千万不要畏惧气候变迁，你们只需按部就班，当你身体力行，就会惊讶发现一个人实际能创造的改变有多么大。」

与马拉拉一同于2014年获颁诺贝尔和平奖的印度儿童权利运动家沙提雅提（Kailash Satyarthi），今天在海牙举行的颁奖典礼上，把今年殊荣颁给阿加渥兄弟。

这对兄弟表示，在德里长大，影响到有气喘毛病维翰的健康，限制两人在户外玩耍以及亲近所热爱大自然的机会。

新德里郊外加济布尔垃圾掩埋场（Ghazipur Landfill）2017年崩塌，造成2人丧生并导致污染剧增，激发出两兄弟「进一步环保」（One Step Greener）灵感。

德里的空气污染，约1/3是垃圾掩埋场焚烧废弃物造成的。

两兄弟开始在家中分类堆放可回收利用垃圾，直到祖父警告他们，不把回收废弃物运走，就要把两兄弟赶出去。

但回收业者表示，数量太少他们不会前来回收。两兄弟就利用邻近地区WhatsApp社群，收集到足够数量让业者愿意前来回收。

当初于2018年刚开始时，只有15个家庭加入，如今有1500个家户参与，加上许多办公室和学校。

维翰表示：「说教是一回事，但实际提供解决方案又是另一回事，那正是我们试图在做的事。」

这项倡议在德里和周边城市运作，且计划扩展至加尔各答（Kolkata），同时也引发国际兴趣。

纳夫表示：「我们的主要目标是持续最大化和扩展我们的各种努力。」

他们也透过社群媒体以及英语和印度语课程，教导印度人如何回收，估计约5万年轻人受益。

两兄弟表示，获得此奖是惊人殊荣，希望能鼓舞其他人。得奖除了获得奖学金外，也让他们的计画进帐10万欧元（约新台币318万元）。

© 2021 AFP