致血栓疑虑仍在 美国宣布限用娇生疫苗

（法新社华盛顿5日电） 娇生疫苗与一种罕见但严重的血栓症状有关，美国今天因此宣布，现在惟有对mRNA疫苗「有个人疑虑」、取得上有问题，或因医疗因素而拒绝mRNA疫苗的成人才可以接种娇生疫苗。

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以单剂型疫苗获得授权的娇生（Johnson & Johnson）COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，被认为保护力不如辉瑞（Pfizer）和莫德纳（Moderna）研发的疫苗，美国疾病管制暨预防中心（CDC）也曾在去年12月建议民众避免选用。

美国食品暨药物管理局（FDA）今天做出的这项决定，是鉴于疾管中心的建议，限缩娇生疫苗的紧急使用授权。

FDA科学家马克斯（Peter Marks）在声明中说：「今天采取的行动，证明了我们安全监控系统的健全，及我们确保以科学和数据来领导决策的承诺。」

截至3月18日为止，美国获报有60例的血栓并血小板低下症候群（thrombosis with thrombocytopenia syndrome, TTS），这种症状会产生罕见且可能危及性命的血栓和血小板低下情形。这60起病例中有9人病故。

血栓并血小板低下症候群症状大约在施打疫苗后1到2周开始出现，而这个症状即便不致命，也可能导致终身的影响，这在停经前妇女中更为常见。

人们对娇生疫苗的顾虑，已经限制了这款疫苗的使用。在美国已经施打的5亿7700万剂疫苗中，娇生疫苗仅占1870万剂，约3.2%。

但美国FDA并未直接取消娇生疫苗的授权，马克斯承认直接禁用可能会对全球采用娇生疫苗的情况产生影响，同时也顾虑到有些人可能专门反对mRNA疫苗，而非娇生使用、以腺病毒为载体的这种疫苗。

不接种mRNA疫苗者，通常都是基于某些健康方面的因素，例如青少年及年轻男性发生罕见心肌炎的情况，尽管这些情况通常是暂时性的，且绝大多数人都能完全康复。

然而，反疫苗团体也因此对与阴谋论扯上关连的mRNA疫苗提出更普遍的反对意见。

美国FDA透过声明表示，尽管这类担忧没有根据，但对娇生疫苗使用的豁免仍延伸至「对接种mRNA疫苗有个人顾虑，和其他不会接受COVID-19疫苗的个人」。

© 2022 AFP